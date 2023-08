Lukaku, mossa Pochettino in mezzo alle rinnovate voci di mercato

Il futuro di Lukaku resta ancora in bilico, dopo la decisione da parte sua di non rimanere all’Inter. Anche oggi si è parlato di Juventus e Roma: Di Marzio rimanda il discorso a Pochettino.

LA NUOVA OPZIONE – Da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, Gianluca Di Marzio insiste: «Io ribadisco ancora una volta quanto detto ieri, ma senza offendere nessuno e chi ha parlato di Romelu Lukaku in trattativa con la Roma. Lukaku può diventare un pensiero per la Roma, ma soltanto negli ultimi giorni di mercato e qualora il Chelsea aprisse al prestito. Al momento vuole cederlo a titolo definitivo, non ha aperto al prestito. È un’operazione da ultimi giorni, può entrare in corsa la Roma come altri club pagando l’ingaggio del giocatore. Indiscrezioni delle ultime ore parlano di Mauricio Pochettino che vorrebbe sentire Lukaku per capire se può tornare in gruppo col Chelsea. Forse anche lo stesso Pochettino si è convinto che tenere Lukaku non sarebbe una scelta sbagliata».