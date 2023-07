Lukaku, la missione dell’Inter sta per iniziare. Cifre e tempistiche – SM

Per l’Inter si avvicina il momento giusto per affondare il colpo Lukaku, che aspetta speranzoso. Si configurano le cifre, i tempi e le modalità dell’eventuale trasferimento dal Chelsea. Le ultime riportate da Marco Barzaghi su SportMediaset.

TRATTARE – Romelu Lukaku e l’Inter rimangono compatti, anche di fronte a voci di nuove offerte per il belga, nella volontà di proseguire insieme. Continua a delinearsi il piano nerazzurro per convincere il Chelsea ad aprire al trasferimento dell’attaccante. Questo quanto riportato da Marco Barzaghi: «Lukaku sta ultimando le vacanze in un lussuoso resort in Turchia insieme alla famiglia e aspetta. Non ha ancora fatto nessuna apertura né alle ricche offerte da 58 milioni di euro a stagione da parte dell’Arabia Saudita tanto meno ad altre ipotesi come quella della Juventus. Aspetta solo e soltanto l’Inter, soprattutto dopo che ha ricevuto rassicurazioni che da domani inizierà la missione per riportarlo a Milano. L’Inter lo vuole acquistare in maniera definitiva, non più con prestiti e altre soluzioni temporanee. Però bisogna mediare. Ieri sera il Chelsea ha fatto filtrare che la sua richiesta è di 45 milioni. Starà all’avvocato Ledure, che cura gli interessi di Lukaku, trovare un punto d’incontro. Possibile un prestito oneroso e un riscatto da 15+20 milioni di euro. Tutto da trattare e da vedere nelle prossime ore».

Fonte: SportMediaset – Marco Barzaghi