Lukaku tra Milan e Napoli, due condizioni per spuntarla – Sky

Dopo la rottura con l’Inter la scorsa estate e il ‘tradimento’ per il passaggio alla Juventus che alla fine non si è concretizzato, per Romelu Lukaku il futuro – dopo l’avventura con la Roma – è adesso corsa a due tra Milan e Napoli.

CORSA A DUE – Romelu Lukaku e l’Inter ormai sono il passato. Lui, dopo l’ultima avventura alla Roma – unica squadra che poi a fine mercato lo ha voluto – vorrebbe tornare in Italia. Proprio per questo, nonostante lo scorso anno non si sia concretizzato il ‘tradimento’ alla Juventus, quest’anno potrebbe avvenire il suo passaggio al Milan. Anche se, al momento, la corsa è a due con il Napoli del nuovo tecnico Antonio Conte.

Lukaku tra Milan e Napoli: le condizioni per l’acquisto

NESSUN PRESTITO – Come riportano Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti di Sky Sport, per il Milan la priorità è quella di acquistare un attaccante. La priorità resta Joshua Zirkzee, anche se il contratto e le commissioni spaventano il club rossonero. Ecco perché Lukaku sarebbe un’ottima alternativa, impostando una trattativa in prestito. Che, però, il Chelsea non sembra gradire.

CESSIONE – Per quanto riguarda l’ipotesi Napoli, Romelu Lukaku sarebbe ingolosito dal giocare di nuovo per Antonio Conte. Per poter aprire al suo arrivo, però, serve prima di tutto la cessione di Victor Osimhen. Che partirebbe soltanto se un club fosse disposto a pagare la ricca clausola risolutoria presente nel suo contratto. Cosa che, al momento, nessuno ha ancora fatto. Ecco, quindi, che il tempo sarà decisivo per capire, alla fine, quale sarà la nuova squadra di Romelu Lukaku. Dopo la rottura con l’Inter.