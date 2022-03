Lukaku manda messaggi di ritorno, ma l’Inter va più su altri tre in attacco – TS

Che Lukaku si sia pentito di essere tornato al Chelsea è ormai un dato di fatto, assodato anche dalle parole dell’attaccante rilasciate a dicembre. Per Tuttosport, però, è difficile che il belga possa fare il percorso inverso e vestire la maglia dell’Inter nel 2022-2023.

NIENTE BIS – Romelu Lukaku di recente ha mandato messaggi all’Inter per un possibile ritorno (vedi articolo). Ceduto al Chelsea per centoquindici milioni di euro la scorsa estate, il belga vorrebbe tornare ma i costi rendono improbabile che ciò accada. Questo stando a Tuttosport, che parla di una situazione economica che non permetterà grossi esborsi in entrata. Sono altri tre i nomi valutati dall’Inter per l’attacco, ancor più di Lukaku. Uno è ovviamente Paulo Dybala, ormai prossimo parametro zero (vedi articolo). Poi c’è Gianluca Scamacca del Sassuolo, per il quale però la valutazione è alta (vedi articolo) anche se si può inserire Andrea Pinamonti come contropartita. Quindi attenzione a Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach, già trattato ad agosto quando andò via Lukaku: il club virò su Joaquin Correa dopo che l’attaccante francese si era infortunato, ma resta fra gli osservati.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini



