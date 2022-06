Lukaku ma non solo: settimana di tante visite mediche in casa Inter – CdS

È la settimana del ritorno di Lukaku, ma sul fronte visite mediche ci sarà tanto da fare e non solo per il belga. Oltre all’attaccante l’Inter le farà svolgere ad altri due acquisti, come riporta il Corriere dello Sport.

LE TEMPISTICHE – La macchina organizzativa per riaccogliere Romelu Lukaku a Milano è già operativa e oggi è prevista una riunione in sede per studiarne l’arrivo. Fra domani sera e mercoledì mattina previsto il ritorno del belga, che dopodomani farà le visite mediche. Una data, spiega il Corriere dello Sport oggi in edicola, scelta non a caso: è per evitare che l’Inter chiuda l’operazione il 30 giugno, giovedì, ossia l’ultimo giorno utile per sfruttare i vantaggi del Decreto Crescita. Dopo Lukaku, entro venerdì, sarà la volta di Raoul Bellanova e Kristjan Asllani. Il primo, preso dal Cagliari, è reduce da un infortunio che gli ha fatto finire anzitempo gli impegni con l’Italia Under-21 a inizio giugno.

Fonte: Corriere dello Sport – and.ram.