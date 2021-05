Lukaku e Lautaro Martinez via dall’Inter? Solo con qualcosa di folle – Rai

Lukaku e Lautaro Martinez sono entrambi oggetto di voci di mercato. Sul belga ci sarebbe di nuovo il Chelsea (vedi articolo), sull’argentino l’Atlético Madrid (vedi articolo). Ciro Venerato, nel corso della trasmissione di Rai 2 “La Domenica Sportiva”, esclude la loro partenza dall’Inter.

NON SI TOCCA! – Ciro Venerato è dell’idea che l’attacco dell’Inter non cambierà: «Su Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, a meno di cifre esorbitanti fuori dal mercato sui cento milioni, i due giocatori resteranno. Simone Inzaghi ha avuto un confronto telefonico con Lukaku (vedi articolo), rassicurandolo sulla bontà del progetto. Tolto Achraf Hakimi dismetterà i giocatori non apicali: penso a Joao Mario, Alexis Sanchez, Arturo Vidal e Ivan Perisic. Matias Vecino potrebbe riabbracciare Luciano Spalletti a Napoli, Stefano Sensi piace molto a Gennaro Gattuso (prossimo allenatore della Fiorentina, ndr). Si è parlato anche di Giacomo Raspadori, che l’Inter potrebbe bloccare per un anno. Ma in attacco Lukaku e Lautaro Martinez restano, a meno di offerte fuori mercato».