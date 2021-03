Lukaku e Lautaro Martinez, in Inghilterra insistono: sì a offerte in un caso

L’Inter potrebbe ascoltare offerte per due grandi big della propria squadra, vale a dire per gli attaccanti Lukaku e Lautaro Martinez. Questo lo scenario di mercato ipotizzato in Inghilterra

COLPO KUN – Secondo quanto riportato dal Daily Star, l’Inter potrebbe ascoltare offerte per Romelu Lukaku o Lautaro Martinez nel caso di ingaggio del “Kun” Sergio Aguero del Manchester City, a parametro zero. Questo sarebbe dovuto a esigenze finanziare per la crisi da Covid-19.

LUKAKU – Sul belga ci sarebbero l’ex Manchester United e il Chelsea (ulteriore conferma sull’interesse da parte dei Blues, ndr) e il club nerazzurro lo valuterebbe non meno di 100 milioni di sterline. Nonostante ciò, la posizione dell’Inter su Lukaku è piuttosto chiara (vedi articolo).

LAUTARO – In alternativa – stando al sito inglese – potrebbe essere valutata la cessione dell’attaccante argentino, su cui ci sarebbero più club interessati. In questo caso il valore del giocatore si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di sterline (in realtà la clausola rescissoria è fissata a 111 milioni di euro, ndr). Così come nel caso di Lukaku, a prescindere da ciò che dicano in Inghilterra, il futuro di Lautaro Martinez dovrebbe chiamarsi ancora Inter, in attesa di annunciare il rinnovo già definito (vedi articolo).

Fonte: Daily Star – Harry Pratt