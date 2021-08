Lukaku lascia l’Inter solo con offerta adeguata. Ora tocca al Chelsea

Lukaku all’Inter, purtroppo, col passare delle ore sembra sempre più fattibile. Anche la BBC segnala come il Chelsea si stia avvicinando all’attaccante belga.

IN CHIUSURA? – Romelu Lukaku accetterà di lasciare l’Inter in caso di offerta congrua. La notizia è della BBC, e ricalca quanto detto da Gianluca Di Marzio poche ore fa seppur con una leggera sfumatura (vedi articolo). Serve quindi che il Chelsea faccia un ulteriore sforzo, visto che l’offerta da circa cento milioni (più il cartellino di Marcos Alonso) è stata rifiutata negli scorsi giorni. La TV inglese, però, segnala come la cessione di Lukaku sia ormai inevitabile. Il club era convinto di poterlo tenere, visti i commenti sul fatto di essere felice di restare. Tuttavia ora avrebbe avuto un cambio di idea e sia intenzionato a tornare al Chelsea, dove è stato dal 2011 al 2014. Si attende che i Blues alzino l’offerta per Lukaku, che chiuderebbe la questione.

Fonte: BBC – Simon Stone