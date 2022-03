Lukaku lascia il Chelsea, ma non per l’Inter? Belga nel mirino di un top club

La decisione di Romelu Lukaku di lasciare l’Inter per il Chelsea al momento non sembra azzeccata, così l’attaccante potrebbe lasciare i Blues in estate.

INDISCREZIONE – Una fonte ha riferito a Football Insider che c’è un club che sta valutando una potenziale mossa per Romelu Lukaku. Questa società non sarebbe l’Inter, nonostante il desiderio espresso dall’attaccante del Chelsea di tornare a vestire la maglia nerazzurra. Si tratterebbe del PSG che ha Kylian Mbappe in scadenza di contratto e Lionel Messi che non escluso che possa far ritorno al Barcellona.

Fonte: FootballInsider247.com