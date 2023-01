Lukaku, la storia con l’Inter ha un costo: ecco la cifra minima per il Chelsea

Romelu Lukaku vuole rimanere un giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro dovrà quindi instaurare una trattativa con il Chelsea per abbassare le pretese.

VOLONTÀ CHIARE – A fine 2021 Romelu Lukaku espresse la volontà di tornare all’Inter (qui l’intervista). Dodici mesi dopo continua a rispettare le tradizioni, ma stavolta il desiderio è quello di restare in nerazzurro. Ma lui e l’Inter non sono gli unici artefici del suo futuro. Fino a prova contraria, Lukaku è un giocatore di proprietà del Chelsea, che lo pagò 113 milioni di euro nell’estate 2021. Pertanto, al termine di questa stagione, il suo valore nel bilancio del club londinese sarà di 67,8 milioni di euro. L’Inter vuole tenersi Lukaku, che a sua volta vuole restare a Milano. E il Chelsea è ben felice di non riprendersi il belga. A patto però di non perderci.

SOGLIA MINIMA – L’obiettivo dell’Inter è semplice: portare il più possibile vicino allo zero l’esborso necessario per riavere definitivamente Lukaku in nerazzurro. E non bisogna dimenticare che, oltre agli 8 milioni di euro netti di stipendio, il club ha già speso 7,8 milioni per il prestito oneroso della stagione in corso. Sottraendo questa cifra al valore di Lukaku nel bilancio Chelsea, il costo del cartellino del belga è di 60 milioni di euro. I londinesi non vogliono incassare meno onde evitare di concludere una minusvalenza. E l’Inter non vuole sborsare ulteriori liquidi per il belga. Le soluzioni rimangono quindi due.

Inter e Lukaku: il futuro insieme passa per due strade

SOGNO NERAZZURRO – Da un punto di vista pragmatico, l’Inter spera di abbassare al minimo storico le pretese del Chelsea inserendo una contropartita. Nello specifico Denzel Dumfries. Che piace tanto ai londinesi, e che i nerazzurri valutano proprio 50-60 milioni di euro. In questo modo l’Inter riuscirebbe a soddisfare più di un’esigenza. Questo primo scenario sarebbe il migliore soprattutto dal punto di vista dei Blues. Per i nerazzurri se ne apre tuttavia uno ulteriore: convincere il Chelsea a rinnovare il prestito per la stagione successiva. Così da far scendere ulteriormente il valore di Lukaku, dai 60 milioni attuali a circa 37 milioni di euro. In questo modo, rendere definitiva la permanenza a Milano del 90 belga sarebbe indubbiamente più semplice.