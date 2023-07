Lukaku, la Juventus è solo una strategia? L’Al-Hilal ci casca e rilancia! – TS

L’Inter si tira fuori per Lukaku. Ora il belga è fra tre fuochi: Chelsea, Juventus e Al-Hilal. TuttoSport racconta l’intricata situazione.

CONTESTAZIONE – Caos, psicodrammi e proteste. Questo e molto altro orbita intorno al nome di Romelu Lukaku da diversi giorni. Dopo le manovre segrete con la Juventus, l’Inter ha messo il calciatore alla porta e dalla tifoseria bianconera si è innalzato un unico grido: “Noi Lukaku non lo vogliamo”. Una situazione di certo non semplice per il belga, che ora è costretto a lavorare a Chelsea, da solo, per prepararsi a una nuova stagione che è ancora tutta un’incognita. Secondo l’edizione odierna di TuttoSport la contestazione della tifoseria bianconera potrebbe anche far cambiare idea all’attaccante, pochi giorni fa intenzionato a sposare la causa Juventina. Non è da escludere, poi, che la volontà di abbandonare l’Inter per il club di Torino non sia altro che una strategia per spuntare cifre più alte dall’Arabia Saudita.

STRATEGIA – Se così fosse, il comportamento di Lukaku ha dato i suoi frutti, visto che ieri l’Al-Hilal ha alzato la posta. Il club arabo ha offerto al Chelsea 58 milioni di euro, senza alcun dilazionamento, e all’attaccante 30 milioni di euro all’anno per tre stagioni. Una proposta, questa, che fa gola soprattutto ai Blues, che sarebbero propensi a lasciar partire il belga per l’Arabia anche oggi stesso, considerando che la Juventus offre quasi 20 milioni di euro in meno. La palla, a questo punto, torna nelle mani di Lukaku.

Fonte: TuttoSport – Marco Bo