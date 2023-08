Lukaku verso la Juventus, settimana decisiva: distanza da limare – CdS

Per la definizione del passaggio di Romelu Lukaku alla Juventus si entra nella settimana decisiva. Dopo il comportamento scorretto nei confronti dell’Inter, il belga sta per ultimare il suo voltafaccia. Secondo il Corriere dello Sport, resta solo una distanza da limare.

SCAMBIO IN CORSO – Settimana decisiva per il destino di Romelu Lukaku alla Juventus, ma anche di Dusan Vlahovic al Chelsea. Dopo il voltafaccia all’Inter, il belga si prepara per raggiungere Torino. Da limare resta ‘soltanto’ il conguaglio economico che i blues dovranno corrispondere ai bianconeri nell’operazione. Al momento la richiesta di Giuntoli è di 40 milioni, mentre i londinesi non si vorrebbero spingere oltre i 20. Resta quindi da limare questa distanza, con contatti previsti la prossima settimana. Mentre per Vlahovic si fa avanti anche il Real Madrid. Un’opzione che allungherebbe di nuovo i tempi per il ritorno di Lukaku in Italia. Ma su un’altra sponda.

Fonte: Corriere dello Sport, Filippo Bonsignore