Lukaku-Juventus rischia di saltare? Giuntoli su un altro nome noto − SM

Lukaku conta sulla Juventus per cercare di restare nel calcio europeo, dato che con l’Inter le porte sono chiuse e che non rientri più nei progetti del Chelsea. Le ultime novità.

BASTONI TRA LE RUOTE − Dusan Vlahovic, secondo il punto fatto da SportMediaset, rivendica le sue qualità. E in ogni caos non c’è accordo sulle cifre per Romelu Lukaku. La Juventus valuta Vlahovic circa 90 milioni di euro, ma il Chelsea ha offerto Lukaku più una ventina di milioni. Per questo motivo allora il club bianconero sta mantenendo un canale aperto per Alvaro Morata, anche se l’Atletico Madrid vuole almeno 21 milioni. Questo rischia di mettere i bastoni tra le ruote al belga non più accostabile all’Inter.