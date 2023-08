Lukaku-Juventus, problema non da poco nella trattativa con Vlahovic – Sky

Lukaku vorrebbe andare alla Juventus, ma per il momento la trattativa col Chelsea riguardante anche Vlahovic non si è sbloccata. E c’è una difficoltà che può rallentare tutto, come afferma Marchetti da Sky Sport 24.

L’OPERAZIONE – Così Luca Marchetti: «Per Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic stiamo ancora, e rimarremo ancora, sulla definizione del conguaglio. La differenza del valore che la Juventus dà al cartellino di Vlahovic e a quello di Lukaku non è la stessa che dà il Chelsea. Siccome non parliamo di valori piccoli sono comunque molto importanti, anche a livello di bilancio. Il Chelsea ce l’ha a un valore di mercato molto alto, se dovesse venderlo a quaranta milioni come pensava in Arabia Saudita farebbe minusvalenza. E la Juventus Vlahovic l’ha pagato ottanta milioni. Bisogna tenere conto di tanti fattori, anche di quanto questi giocatori pesano sui bilanci delle due società. Con una differenza: se la Juventus non dovesse prendere Lukaku avrebbe comunque Vlahovic, per il Chelsea tenerlo pur avendo altri attaccanti sarebbe un investimento infruttifero».