Lukaku, la Juventus non molla: vuole sfruttare un incastro − Sky

Lukaku è una delle priorità dell’Inter che continua a lavorare col Chelsea per provare ad averlo in rosa, ma la Juventus vorrebbe tentare dal canto suo a inserirsi. Vuole sfruttare un incastro, come riferito da Sky Sport.

INSERIMENTO JUVENTUS − L’Inter ha già presentato una seconda offerta per Romelu Lukaku che è di 30 milioni di euro più bonus al Chelsea. Si sta aspettando una risposta. Nel caso in cui i nerazzurri non dovessero però trovare l’accordo e nel caso in cui la Juventus dovesse vendere prima Dusan Vlahovic, allora i bianconeri proverebbero ad inserirsi col Chelsea facendo un’offerta.