Lukaku, difficile la trattativa con la Juventus. Intrecci – Sky

L’accordo tra Inter e Romelu Lukaku è clamorosamente saltato nelle ultime ore. Il calciatore non tornerà in nerazzurro, su di lui la Juventus ma la situazione è complicata per Sky Sport.

SITUAZIONE – Romelu Lukaku ha parlato con la Juventus, per questo Piero Ausilio ha deciso di chiudere i contatti con il belga. L’Inter non tratterà più col Chelsea e il calciatore non tornerà a Milano, ma forse sì in Italia. I bianconeri hanno individuato in Lukaku il proprio futuro, ma solo in un caso: la cessione di Dusan Vlahovic. Il PSG è sul serbo, ma ancora non c’è stato nessun contatto né tantomeno c’è una trattativa concreta.