Lukaku, la Juventus imita l’Inter e lo chiede in prestito. La risposta del Chelsea – TS

La Juventus pensa al prestito per l’ex Inter Lukaku. Il Chelsea non tarda a rispondere. TuttoSport spiega perché la visione resta ottimistica.

PROPOSTA – La Juventus non ha intenzione di rinunciare a Romelu Lukaku, dopo che il belga ha voltato le spalle all’Inter per il nuovo capriccio bianconero. L’unica possibilità per l’arrivo a Torino dell’attaccante era quella di fare cassa attraverso la cessione di Dusan Vlahovic. Questo scenario, però, non sembra realizzabile, in quanto il mercato degli attaccanti tra le big europee risultata bloccato. Secondo TuttoSport, dunque, la Juventus ha deciso di intraprendere una strada alternativa, sulle orme di quanto fatto precedentemente proprio dall’Inter. Al Chelsea, infatti, è giunta dalla dirigenza bianconera la proposta di un prestito, con la possibilità di renderlo oneroso. Dall’Inghilterra, però, la risposta è stata un ‘no’ secco e disinteressato. Il Chelsea vuole liberarsi in fretta di Lukaku ma vuole anche monetizzare: non è disposto a spostarsi dalla richiesta di 40 milioni per il suo cartellino. Nonostante il rifiuto, da TuttoSport comunque emerge, per assurdo, ottimismo per la riuscita dell’affare. L’acquolina di sapere l’ex Inter a Torino, con alle spese dei bianconeri solo il suo ingaggio, è una visione troppo irresistibile per potersene liberare. Inoltre, il calciomercato riserva sempre tante sorprese. Se Lukaku continuasse a dire no alle offerte dall’Arabia e rimanesse senza una destinazione fino alla fine del mercato, il Chelsea si troverebbe costretto a modificare la risposta alla società juventina. Queste sono le speranze e le sensazioni che emergono dall’ambiente Juventus.

Fonte: TuttoSport – Marco Bo, Stefano Salandin