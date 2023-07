Lukaku, la Juventus non molla. Ma due grossi ostacoli – SM

Non sembra roseo il futuro di Romelu Lukaku, scaricato da Chelsea e Inter e con la Juventus che, al momento, non sembra in grado di portarlo a Torino. Come riportaro anche da Daniele Miceli di Sport Mediaset, che sottolinea i problemi dell’operazione.

OPERAZIONE DIFFICILE – Quello che sarà il futuro di Romelu Lukaku è, al momento, difficile da capire. Dopo essere stato scaricato da Chelsea e Inter, il belga aspetta soltanto la Juventus. Che, come sottolinea Daniele Miceli di Sport Mediaset, non molla la presa. Tuttavia dipende tutto dalla cessione di Dusan Vlahovic per il quale al momento non ci sono offerte. Non solo. I bianconeri hanno anche visto la propria richiesta di prestito oneroso respinta al mittente.