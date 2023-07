Lukaku, Juventus spettatrice interessata. Richieste Chelsea – Sky

Ancora conferme sull’interesse della Juventus per Romelu Lukaku. L’Inter è ancora in fase di trattativa con il Chelsea, il belga è il primo uomo per l’attacco, ma ci sono distanze da limare per Sky Sport.

ATTACCANTE – Romelu Lukaku non vuole assolutamente lasciare alle spalle la sua ultima esperienza con l’Inter. Il belga vorrebbe ancora vestire nerazzurro, ma il Chelsea chiede decisamente troppo. 40 milioni di euro per la precisione, il club meneghino arriva per ora a 25. C’è una distanza da limare, ma la posizione di Lukaku aiuta per la chiusura della trattativa. Appena venduto André Onana la dirigenza si fionderà su Big Rom, su cui ci sono anche club arabi e la Juventus. I bianconeri sono spettatori interessati, prima devono dare via Dusan Vlahovic per fare passi concreti.