Lukaku, Inzaghi punta su di lui! L’Inter studia un’offerta – TS

L’Inter e Lukaku non vogliono separarsi. Inzaghi preme per trattenere il belga. TuttoSport spiega come potrebbe muoversi la dirigenza nerazzurra per convincere il Chelsea.

PIANO – Simone Inzaghi ha scelto di puntare tutto su Romelu Lukaku per la prossima stagione. L’allenatore dell’Inter non ha intenzione di privarsi dell’attaccante, e pensa già all’intesa con la coppia che forma con Lautaro Martinez. Il desiderio del belga, dall’altra parte, è praticamente lo stesso. Lo dimostrano le ricche offerte dall’Arabia Saudita rifiutate, la fermezza imposta sul Chelsea e la volontà di volersi ridurre l’ingaggio pur di continuare in nerazzurro. Secondo quanto riporta TuttoSport, vista la chiusura totale del Chelsea per un prestito-bis, l’Inter potrebbe optare per un’altra soluzione. Non è escluso, infatti, che Beppe Marotta stia pensando di vedere realizzate le cessioni di André Onana (vedi articolo), Marcelo Brozovic e Robin Gosens, per preparare un’offerta per i Blues. Lukaku pesa a bilancio ancora 68 milioni di euro per il Chelsea e quest’ultimo potrebbe accontentarsi di incassarne anche solo 40-45, sapendo di risparmiare sull’ingaggio. Dunque, per raggiungere l’obiettivo del belga l’Inter potrebbe optare per un prestito con obbligo di riscatto. L’operazione resterebbe complessa e di certo non poco costosa, ma permetterebbe ai nerazzurri di spalmare l’investimento anche sul prossimo bilancio.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino