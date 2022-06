Lukaku, intero stipendio coperto dall’Inter. Le cifre per il Chelsea

Fabrizio Romano ha parlato delle cifre dell’affare tra Inter e Chelsea che ha riportato Romelu Lukaku a vestire la maglia nerazzurra in prestito la prossima stagione.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Romano sull’affare Romelu Lukaku tra Inter e Chelsea. “Romelu Lukaku, stamattina in viaggio per le visite mediche a Milano, poi l’Inter annuncerà l’accordo concluso con il Chelsea in prestito fino a giugno 2023. L’Inter coprirà l’intero stipendio di Lukaku. Otto milioni di euro di quota garantita più bonus per il Chelsea. Presto ufficiale“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano