Lukaku-Inter, ultimo passaggio per il ritorno: si definiscono le visite mediche

Per il grande ritorno di Lukaku all’Inter ormai non è più questione di ‘se’ ma di ‘quando’: Paventi, in collegamento da Milano nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, fa sapere che si stanno definendo le visite mediche.

MACCHINA ORGANIZZATIVA IN MOTO – Entro breve Romelu Lukaku tornerà a essere un giocatore dell’Inter. Dopo l’accordo col Chelsea, trovato martedì, ora si stanno chiudendo le ultime formalità burocratiche. Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport, anticipa come le visite mediche siano in definizione per la prossima settimana. Lukaku farà quindi ritorno a Milano (ora è in vacanza) prima della fine di giugno, sistemando tutti gli ultimi passaggi. Questo anche nelle tempistiche richieste dalla questione Decreto Crescita per l’ingaggio. Come noto, Inter e Chelsea hanno raggiunto un accordo per un prestito oneroso a otto milioni di euro più bonus. Il Lukaku-bis sarà ufficiale molto presto.