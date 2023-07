Lukaku, l’Inter tira sul prezzo: il modo per far arrendere il Chelsea – TS

L’Inter e Lukaku non vogliono separarsi. Il Chelsea potrebbe arrendersi di fronte al piano pensato dalla dirigenza nerazzurra. Di seguito la spiegazione di TuttoSport.

PIANO – Le intenzioni di Romelu Lukaku sono ormai chiare: il calciatore vuole proseguire il percorso con l’Inter. Motivo per cui l’elevata offerta (50 milioni di euro all’anno) ricevuta da parte dell’Al-Hilal è stata prontamente rifiutata. Il Chelsea lo sa e, seppur con riluttanza, ha accettato la situazione. Resta, però, da trovare un accordo fra le parti, che attualmente sembrano ancora lontane. Il club inglese, infatti, ha chiuso alla possibilità di lasciare andare Lukaku all’Inter con la stessa formula di prestito della scorsa stagione. Dall’altra parte, però, i nerazzurri sanno che il Chelsea vorrebbe risparmiare sull’ingaggio dell’attaccante, azzerando la minusvalenza, e potrebbe dunque cedere alle condizioni. Per questo motivo l’Inter vorrebbe spuntare un prestito oneroso fino a giugno 2024 per Lukaku, da raggiungere attraverso l’eventuale incasso da 18 milioni di euro raggiungibile con l’operazione di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. A ciò, però, dovrà poi seguire un obbligo di riscatto con un pagamento in più anni. La valutazione di 40 milioni di euro di Lukaku, che l’anno prossimo per il Chelsea varrà a bilancio 45, risulta eccessiva per l’Inter. La dirigenza nerazzurra, infatti, cercherà di tirare sul prezzo, puntando all’aggiunta di bonus che potrebbero convincere il Chelsea.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino