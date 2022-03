Lukaku-Inter, spunta la concorrenza del Barcellona? La situazione

Romelu Lukaku, attaccante trasferitosi la scorsa estate dall’Inter al Chelsea, potrebbe lasciare i Blues: il punto sull’ipotesi Barcellona.

IPOTESI – Il Mundo Deportivo ha parlato anche dell’ipotesi Romelu Lukaku al Barcellona in vista della sessione di calciomercato estivo. L’attaccante del Chelsea potrebbe lasciare i Blues. Il belga ha espresso la sua volontà di tornare all’Inter. Tuttavia il suo ritorno non sarebbe facile.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito spagnolo, il centravanti non è indiscutibile per l’allenatore della squadra londinese, Thomas Tuchel. Inoltre ha un futuro incerto a causa delle sanzioni del Governo britannico, visto il legame tra Roman Abramovich il presidente russo Vladimir Putin. Il giocatore sarebbe gradito al club blaugrana, ma sarebbe un’operazione semplice, almeno per il momento.

