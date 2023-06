Lukaku-Inter, speranze dal Chelsea: in attacco chiusi 2 colpi − SM

Il Chelsea compra attaccanti e l’Inter e Lukaku sperano in un via libera al prestito. Situazione in divenire tra londinesi e nerazzurri. E il belga si muove in prima persona

ASSE MILANO-LONDRA − Daniele Miceli, a Sport Mediaset, aggiorna sui discorsi tra Inter e Chelsea per Lukaku: «Lukaku? Si sta muovendo in prima persona per favorire le condizioni di uscita dal Chelsea. I Blues sono scatenati sul mercato in entrata degli attaccanti tant’è che hanno già ufficializzato Nkunku e stanno chiudendo per Jackson dal Villarreal. Dunque, il belga verrebbe ulteriormente chiuso».