Lukaku, Inter riflette sul prestito-bis dal Chelsea! Decisivo un aspetto – TS

Romelu Lukaku è stato il grande assente della prima parte di stagione dell’Inter che adesso, secondo Tuttosport, valuta il rapporto costi e benefici di un eventuale prestito-bis dal Chelsea

RIFLESSIONE – Il ritorno di Lukaku all’Inter, ad oggi, non è andato come sperato. L’infortunio del belga non gli ha permesso di essere protagonista nella prima parte di stagione. Tanto che, secondo Tuttosport, il club nerazzurro sta valutando costi e benefici di un eventuale prestito-bis dal Chelsea. Per la conferma, scrive il quotidiano, sarà più che mai decisiva la seconda parte di stagione

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino