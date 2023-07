Lukaku-Inter, ricevuto il secondo no dal Chelsea. Deadline! − SM

L’Inter ha ricevuto il secondo no dal Chelsea alla proposta di acquisto per Romelu Lukaku. Ora i Blues hanno anche fissato una scadenza, non positiva per i nerazzurri

CORSA CONTRO IL TEMPO − L’Inter ha proposto al Chelsea 30 milioni di euro più bonus. Offerta rifiutata dal Chelsea, che vuole di più. L’Inter continua a lavorare sul fronte belga, ma dai Blues non arrivano al momento aperture. Come racconta Marco Barzaghi, ospite negli studi di Sport Mediaset, l’Inter dovrà fare uno sforzo in più per riportare il belga a Milano. Lukaku è rientrato dalle vacanze e adesso si trova in Belgio a lavorare con un fisioterapista personale. C’è una deadline per il 17 luglio. Se entro quella data l’Inter non riuscirà a chiudere, Lukaku andrà in ritiro col Chelsea, che ascolterà anche altre offerte.