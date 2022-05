Lukaku-Inter, programmato l’incontro. Lui disposto a tutti pur di tornare – CdS

Lukaku presto incontrerà l’Inter dopo aver ottenuto L’OK da parte del club nerazzurro. Il calciatore pur di tornare è disposto a tutto, compreso dimezzarsi l’ingaggio. Ma il problema con il Chelsea resta.

TENTATIVO – Romelu Lukaku vuole tornare all’Inter. La settimana prossima andrà in scena un incontro tra un legale di fiducia di Lukaku e la dirigenza nerazzurra per comprendere se ci siano margini per un ritorno a Milano. L’Inter ha dato la disponibilità alla riunione, ma ritiene l’operazione impossibile o quasi. L’attaccante pur di tornare è disposto a tutto, addirittura tagliarsi l’ingaggio da 15 milioni che gli garantisce il Chelsea. Di fatto, dovrebbe dimezzarsi lo stipendio considerando il fatto che, avendo lasciato l’Italia da solo un anno, non può più beneficiare del decreto crescita. Il vero nodo, però, riguarda il suo club: da capire se dopo aver investito ben 115 milioni la scorsa stagione, sia disposto a lasciare andare Lukaku in prestito gratuito alla stessa squadra da cui l’ho ha prelevato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

