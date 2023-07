Lukaku-Inter, il patto resiste anche col Chelsea: momento chiave – Sky

Lukaku vuole l’Inter e per questo motivo non prende parte al raduno del Chelsea previsto per oggi. Iniziano i giorni decisivi per la trattativa, come spiega Sugoni nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24.

GLI AGGIORNAMENTI – Dopo che ieri è arrivata la decisione di restare “in attesa”, Romelu Lukaku spera che l’Inter acceleri ora. Alessandro Sugoni fa il punto: «Insieme al Chelsea ha deciso di comune accordo che non si presenterà al raduno della squadra previsto per oggi. Il giocatore, l’Inter e tutti quanti vorrebbero che la situazione fosse definita prima del 17, perché il Chelsea in quella data deve andare in tournée negli Stati Uniti e ovviamente la speranza di tutti è andarci con le idee chiare sul futuro di Lukaku. E magari, per il Chelsea, con l’attaccante nuovo. In sostanza c’è questa settimana, il 17 è lunedì. Sicuramente sarà la settimana chiave, l’Inter è intenzionata a fare questo rilancio intorno ai trenta milioni con dei bonus per avvicinarsi a trentacinque. Il Chelsea continua a tenere il livello alto, intorno ai quaranta, la volontà di Lukaku è chiara e tornare all’Inter: è forte, il patto con Steven Zhang resiste. È chiaro però che a questo punto serve trovare l’accordo e accelerare».