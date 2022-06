Lukaku-Inter, ora prestito poi nuovi scenari. Ultimo OK di Zhang – Sky

Lukaku sarà di nuovo un giocatore dell’Inter, dieci mesi dopo aver lasciato il club direzione Chelsea. Marchetti, su Sky Sport 24, ricorda l’OK di Zhang e segnala come potrà poi proseguire la vicenda.

NON SOLO PER UN ANNO? – Inter e Chelsea si stanno accordando per il ritorno di Romelu Lukaku con un prestito oneroso fino al 30 giugno 2023 (vedi cifre). Secondo Luca Marchetti, però, non sarà un toccata e fuga: «Oggi è un prestito secco senza diritto di riscatto, perché era difficile trovare una cifra. Però con questa volontà ci sarà la possibilità la prossima estate di fare un rinnovo del prestito o altro. L’ultimo OK l’ha dato proprio Steven Zhang, per questa formula del prestito oneroso. È un lavoro che parte da lontano, dove l’Inter non poteva non prendere in considerazione che quest’ipotesi Lukaku potesse non andare in porto».