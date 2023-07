Lukaku-Inter passa da Onana. La formula ideale per convincere il Chelsea – Sky

Le intenzioni dell’Inter e di Lukaku sono quelle di continuare il cammino insieme. Su Sky Sport 24 il giornalista Sugoni spiega perché Onana è fondamentale nella chiusura col Chelsea e quale potrebbe essere la formula giusta.

VOLONTÀ – A che punto è il dialogo fra Inter e Chelsea per il prolungamento del soggiorno a Milano di Romelu Lukaku? Lo spiega Alessandro Sugoni nel corso della trasmissione di Sky Sport 24: «I soldi di un‘eventuale partenza di André Onana serviranno all’Inter per provare ad avere di nuovo Lukaku, chiaramente non in prestito. Questa è la certezza perché il belga non rientra nei piani del Chelsea, E, di conseguenza, il club inglese non può chiedere una cifra chissà quanto alta. Il Chelsea, però, non ha intenzione di lasciarlo andare in prestito. L’Inter, dunque, può pensare a un prestito con obbligo di riscatto, intorno ai trenta milioni di euro con un pagamento dilazionato. La volontà di Lukaku ma prima di eventuali entrare l’Inter deve pensare alle uscite».

Fonte: Sky Sport 24