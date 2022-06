Lukaku-Inter, nuovo summit col Chelsea: pronta nuova offerta – SM

L’Inter prepara un nuovo assalto al Chelsea per Lukaku. Secondo quanto riferito da SportMediaset nelle prossime ore è previsto un nuovo summit: pronta una nuova offerta per il club inglese

SUMMIT – L’Inter è pronta ad accelerare per il ritorno di Romelu Lukaku. Secondo SportMediaset la deadline per la trattativa è rappresentata dal 30 giugno: data, dopo il quale, non sarà più possibile beneficiare del decreto crescita per l’ingaggio del belga. Per questo motivo, nelle prossime ore, è atteso un nuovo summit fra i nerazzurri ed il Chelsea: la prima proposta dell’Inter era stata di 5 milioni per il prestito, ritenuta troppo bassa dai “Blues”. Marotta ed Ausilio si attendono una controproposta del Chelsea di circa 15 milioni: la sensazione è che ci si possa incontrare a metà strada, magari con l’inserimento di qualche bonus. Sarà presente anche Sebastian Ledure, avvocato che Lukaku ha scelto come figura di fidicua per trattare con le due parti ed esaudire il suo desiderio di tornare a Milano.

Fonte: SportMediaset.it