Lukaku, l’idea dell’Inter per riportarlo a Milano. Altri movimenti – TS

Romelu Lukaku rimane l’assoluta priorità per l’attacco dell’Inter. L’idea nerazzurra per convincere il Chelsea alla cessione c’è già, viene spiegata su Tuttosport.

OFFERTA – Si sta definendo la cessione di André Onana, poi si parte nuovamente con il mercato delle entrate. Il nome prioritario in attacco è quello di Romelu Lukaku. Il calciatore non vuole iniziare il ritiro con il Chelsea a Londra il 12 luglio. In questi giorni si sta allenando in Sardegna con la speranza di ripartire direttamente da Appiano Gentile il 13, quando inizierà la stagione nerazzurra. L’Inter ha in mente di presentare un’offerta di 5 milioni di prestito più 30 di obbligo di riscatto per il prossimo anno. Ieri tra l’altro è stata una giornata di grandi movimenti: in sede è arrivato Federico Pastorello per i rinnovi di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, poi Minieri, ossia il rappresentante di Fabbian ma anche di Emil Holm dello Spezia. In difesa i nomi sono quelli di Trevoh Chalobah e Merih Demiral.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini