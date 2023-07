Lukaku-Inter, momento decisivo! Da limare distanza col Chelsea – Sky

In casa Inter tiene banco la questione Lukaku. Secondo quanto riferito da Sky Sport i prossimi giorni saranno decisivi per il rientro del belga a Milano: si cerca l’accordo col Chelsea

OTTIMISMO – L’Inter è al lavoro per il ritorno di Romelu Lukaku. Secondo Sky Sport i prossimi giorni saranno decisivi per il ritorno dell’attaccante belga a Milano. Il club nerazzurro ha presentato un’offerta per il calciatore da 30 milioni più bonus: bisognerà capire quanto ancora potrà aumentare per andare incontro alle richieste del Chelsea. In tal senso potrà essere decisiva la cessione di Onana. Una volta fatto ciò bisognerà attendere il passo del calciatore verso l’Inter: il belga si aspetta una soluzione veloce per aggregarsi al ritiro nerazzurro entro il 17 luglio.