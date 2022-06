Lukaku-Inter, Ledure si espone: «Ancora un po’ di tempo per la conferma»

Lukaku tornerà all’Inter e in questi giorni si completerà la trattativa. L’avvocato del giocatore, Ledure, con un messaggio mandato a Sportitalia parla dei tempi tecnici per arrivare all’ufficialità.

ULTIMO PASSO – Romelu Lukaku sarà a breve di nuovo un giocatore dell’Inter, stavolta in prestito dal Chelsea. L’avvocato del giocatore, Sébastien Ledure, precisa con un messaggio a Sportitalia: «Ancora un po’ di tempo per la conferma ufficiale». Cosa significa? Ovviamente nessun rallentamento né tantomeno un cambio di rotta da Londra o da Milano. Semplicemente, trattandosi di un trasferimento internazionale, serviranno alcuni giorni per sistemare tutto. Probabile che bisognerà attendere la prossima settimana per l’ufficialità di Lukaku.