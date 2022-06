Lukaku, Inter già al lavoro per la conferma: formula da trovare – Sky

Nel giorno del ritorno di Romelu Lukaku all’Inter, non c’è tempo per rilassarsi. Secondo Luca Marchetti di Sky Sport, infatti, i nerazzurri devono pensare fin da subito alle formule per confermarlo anche al termine della prossima stagione.

CONFERMA – Romelu Lukaku torna ufficialmente all’Inter, ma bisogna già pensare al futuro. Come riporta Luca Marchetti di Sky Sport, infatti, è già necessario pensare a come confermarlo dopo il prestito fino al termine della prossima stagione: «Bisogna già da adesso pensare a quali formule trovare per far sì che Lukaku possa rimanere all’Inter anche il prossimo anno. Un ritorno al Chelsea è improbabile, come ha anche detto il giocatore. Per il momento la squadra però se lo godrà per questa stagione, con lui che è arrivato contentissimo e con una grande carica».