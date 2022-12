Lukaku, l’Inter lavora su due fronti: il recupero e il nuovo accordo! – TS

Lukaku ha chiuso un 2022 molto negativo, tra infortuni e problemi al Chelsea, con un Mondiale orribile col Belgio. Il 2023 dovrà essere l’anno del rilancio e a tal proposito l’Inter lavora anche su un nuovo accordo. Ne parla Tuttosport facendo anche le cifre.

PERMANENZA PROLUNGATA – Romelu Lukaku può restare all’Inter anche oltre questa stagione. Quando a giugno si è giunti a un accordo col Chelsea per riportarlo a Milano non si poteva fare un prestito biennale, complici i nuovi regolamenti FIFA. C’è però già un accordo per rinnovare il trasferimento anche nel 2023-2024, sempre con un prestito secco. I Blues, secondo il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, vorrebbero mantenere o aumentare le cifre attuali: 7.86 milioni per il prestito più tre di bonus e 8.5 milioni su 12 di stipendio a carico dell’Inter. I nerazzurri, di contro, punteranno ad abbassarli facendo leva sulle difficoltà avute da Lukaku nel corso di questo suo 2022 da incubo. Nel 2024, quando l’attaccante avrà compiuto trentuno anni, si cercherà l’acquisto a titolo definitivo. La cifra per il riscatto che fa il quotidiano di Torino si aggira sui quarantacinque milioni di euro, ossia il valore che Lukaku avrà a bilancio al termine della prossima stagione.

Fonte: Tuttosport – F.M.