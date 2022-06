Lukaku-Inter, in sede euforia per il ritorno. Da cauto a grande ottimismo – Sky

Lukaku tornerà all’Inter dieci mesi dopo il burrascoso e imprevisto addio direzione Chelsea. Dopo l’annuncio di Di Marzio (vedi articolo) arrivano ulteriori dettagli da Sky Sport 24.

DIETROFRONT DA LONDRA! – Queste le notizie date da Matteo Barzaghi sull’operazione in chiusura: «Sta succedendo tutto in questi momenti, stiamo cercando di scoprire i dettagli. Quello che sappiamo è che c’è grande ottimismo: è in dirittura d’arrivo il ritorno di Romelu Lukaku a Milano. Ci hanno detto che siamo in chiusura, stanno lavorando per le firme. C’è grande euforia, l’abbiamo percepito anche quando sono usciti Steven Zhang e Simone Inzaghi. È rimasto Inzaghi più tempo rispetto a quello che ci vuole per firmare, dalle 14.30 fino a dieci minuti fa: questo ci ha insospettito. Ieri era cauto ottimismo, oggi grande e ci hanno detto che è in chiusura».