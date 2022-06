Lukaku-Inter in maniera permanente? Il piano attuale e futuro – CdS

L’Inter, in queste ore, vuole ultimare l’affare Romelu Lukaku riportando Big Rom a casa dopo una stagione al Chelsea. Serve raggiungere le richieste dei blues, certo, ma intanto vien da chiedersi: ha senso puntare su un giocatore che sarebbe tuo temporaneamente?

PIANO – L’Inter è molto vicina a completare il ritorno in prestito oneroso di Romelu Lukaku. La distanza tra offerta e domanda è veramente minima e dunque, proprio oggi, si potrebbe ultimare il tutto. Ma la domanda sorge spontanea: come può l’Inter affidare l’intero progetto su un giocatore che non è nemmeno di sua proprietà? E qui, la risposta, viene esposta bene dal Corriere dello Sport. Il piano dell’Inter è molto semplice. Visto che le regole per i prestiti sono cambiati, non c’è possibilità di fare un prestito biennale subito ma al massimo di un anno. Passato questo periodo però l’Inter richiederà Lukaku in prestito al Chelsea fissando però una quota di riscatto che dunque l’Inter si ritroverà a pagare a giugno 2024. Certo, questi sono solo pensieri, la cosa concreta è quella di chiudere alla svelta per riportare Big Rom a Milano.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti