Lukaku-Inter, il belga è fiducioso. Nodo ingaggio e formula: le ultime – SM

Quest’oggi andrà in scena l’incontro fra la dirigenza dell’Inter ed un rappresentate di Romelu Lukaku. Il belga spinge per il ritorno in nerazzurro ed ha fiducia sulla buona riuscita della trattativa. Le ultime da SportMediaset

FIDUCIA – Romelu Lukaku vuole tornare all’Inter e sta cercando di velocizzare i tempi. Quest’oggi, infatti, andrà in scena un incontro fra il suo legale Sebastien Ledure e la dirigenza nerazzurra per capire la fattibilità dell’operazione. Uno dei nodi è l’ingaggio: il calciatore, al Chelsea, guadagna 12 milioni di euro più 3 di bonus, ed è disposto a scendere sino a 7-9 milioni che, in ogni caso, sarebbero comunque di più ai 6 milioni fissati, come tetto massimo, dal club nerazzurro. Il Chelsea, inoltre, dovrebbe aprire ad un prestito, magari oneroso con diritto di riscatto. L’Inter si aspetta che Lukaku spinga per lasciare il Chelsea. Il belga, scrive SportMediaset, è fiducioso di incastrare tutti i pezzi del puzzle.

Fonte: SportMediaset