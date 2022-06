Lukaku-Inter, ecco i giorni decisivi e i motivi! Inzaghi ha un sogno – SI

C’è ancora da attendere per capire se si potrà concretizzare il grande ritorno di Lukaku all’Inter. In collegamento da Roma per Sportitalia Mercato, Pedullà dopo l’aggiornamento su Lautaro Martinez (vedi articolo) indica gli scenari per convincere il Chelsea.

TORNA O NO? – Alfredo Pedullà tiene viva la possibilità di un doppio arrivo in attacco per l’Inter: «Noi siamo sempre della linea che Paulo Dybala non escluda Romelu Lukaku, non è impossibile. Abbiamo una linea che seguiamo, così come quella di Gleison Bremer. I prossimi quindici giorni saranno di fondamentale importanza, per tanti motivi: il discorso delle tasse di Lukaku, lui che si taglia l’ingaggio e che non prende in considerazione altre situazioni che non siano l’Inter. Lukaku-Dybala-Lautaro Martinez? Sarebbe il sogno di tanti allenatori, è una cosa che Simone Inzaghi magari sogna la notte di averli tutti e tre. Però ci possono essere delle proposte che puoi respingere o su cui puoi valutare un’apertura».