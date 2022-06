Lukaku-Inter, domani nuovo contatto col Chelsea! Ci sono sensazioni – Sky

Per il ritorno di Lukaku all’Inter è previsto domani un nuovo contatto col Chelsea. Come di consueto, Di Marzio fornisce novità di rilievo rispetto alle notizie di giornata: ecco le sue parole da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

GLI AGGIORNAMENTI – Così Gianluca Di Marzio: «Domani può essere il giorno di Romelu Lukaku o comunque un altro giorno importante. È previsto il secondo round tra i due club per riavvolgere il nastro e dare altri particolari: ieri l’Inter ha offerto per il prestito oneroso cinque milioni più due di bonus. È arrivata a sette, il Chelsea ha detto che non bastano ma ha mostrato grande volontà nel fare l’operazioni. Domani l’Inter si aspetta che venga fatto il prezzo ed è disposta ad aumentare: credo a dieci, o dodici coi bonus. Ci sono tutte le indicazioni che domani possa essere la giornata buona per Lukaku».