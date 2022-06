Lukaku-Inter, domani le visite mediche. Il belga a Milano già stasera? – TS

Romelu Lukaku è virtualmente un giocatore dell’Inter. Secondo Tuttosport domani il belga si sottoporrà alle visite mediche di rito

COUNTDOWN – Romelu Lukaku tornerà a vestire la maglia dell’Inter. Secondo Tuttosport, il belga nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche di rito, per poi legarsi nuovamente al mondo nerazzurro. L’attaccante, precisa il quotidiano, potrebbe anticipare il suo arrivo a Milano ed approdare in città già questa sera: è possibile, infatti, che trascorra la notte nel suo appartamento meneghino sito in zona City Life

Fonte: Tuttosport – Simone Togna