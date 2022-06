Lukaku-Inter, discussioni in corso con il Chelsea! Pronta prossima mossa

Lukaku e l’Inter si avvicinano ma la settimana decisiva sarà molto probabilmente la prossima. Secondo le ultime di Fabrizio Romano, i contatti tra i due club proseguono con la dirigenza nerazzurra pronta a migliorare l’offerta

DISCUSSIONI IN CORSO – “Lavori in corso per il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. Discussioni in corso con il Chelsea sulla quota del prestito finale, l’Inter migliorerà la proposta di apertura del valore di 5 milioni di euro più 2 di bonus. La prossima settimana sarà fondamentale per accelerare i colloqui, poiché tutte le parti vogliono trovare presto una soluzione”, queste le ultime di Fabrizio Romano.