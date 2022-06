Lukaku-Inter in discesa, il Chelsea passa al sostituto: tre nomi più uno

La possibilità di rivedere Lukaku all’Inter è aumentata nettamente nella giornata di oggi, visto il confronto fra le parti (vedi articolo). Su Goal.com si aggiunge come i londinesi abbiano iniziato a pensare al sostituto.

SE NE VA – Che Romelu Lukaku sia vicino al ritorno all’Inter appare realtà non solo in Italia ma pure in Inghilterra. Per Goal.com la dirigenza del Chelsea ha capito che il belga non è il giocatore adatto per Thomas Tuchel e che un trasferimento in prestito oneroso è la soluzione migliore. Confermate le cifre: cinque milioni di distanza fra le parti (vedi articolo). Al posto di Lukaku ora i Blues devono pensare a un sostituto, anche di spessore visto che Liverpool e Manchester City hanno preso rispettivamente Darwin Nunez ed Erling Haaland. Dai Citizens interessano Gabriel Jesus e Raheem Sterling, poi c’è Christopher Nkunku del RB Lipsia. Più un nome già in rosa: Armando Broja, di rientro dal Southampton e che proverà a convincere Tuchel di essere il giusto sostituto di Lukaku.

Fonte: goal.com – Nizaar Kinsella