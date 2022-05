Lukaku-Inter, come riportarlo a Milano? Il piano è semplice – CdS

L’Inter sogna il ritorno di Romelu Lukaku a Milano. Dopo un anno al Chelsea, l’attaccante belga si è pentito di ciò che ha fatto la scorsa estate e ora è pronto a tornare, a qualsiasi costo. Ma come può fare l’Inter?

RITORNO – Servirà un’operazione mirata e studiata per far incastrare tutto e permettere di riportare all’Inter, Lukaku. Il belga, vuole scappare da Londra e dal Chelsea per tornare dove si è sentito amato e un re. Per rivederlo però in maglia nerazzurra, come spiega il Corriere dello Sport, servirà un’operazione chiara e ben definita: prestito annuale gratuito. L’Inter non può permettersi nessuna spesa, vero. Lukaku non vuole più tornare al Chelsea. Vero. Dunque l’opzione è quella di fare un doppio prestito annuale (le regole vietano di fare un trasferimento temporaneo per più di 12 mesi). Dunque l’Inter acquisirebbe il cartellino di Lukaku tra due anni, non subito. E nel 2024 chissà, le cose potrebbero essere un po’ cambiate.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti