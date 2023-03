Lukaku, Inter e Chelsea lo scaricano? Ipotesi choc: Arabia Saudita!

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da scrivere. La sua permanenza all’Inter è appesa ad un filo, mentre il Chelsea è già rassegnato a perderlo a costi contenutissimi. Occhio all’ipotesi Arabia Saudita

OCCHIO ALL’IPOTESI − Sarebbe a dir poco clamoroso. Ma l’ipotesi Arabia Saudita per Lukaku non è da scartare. Ne sono sicuri i colleghi di Football insider. L’Inter, infatti, non dovrebbe prolungare il prestito con l’attaccante belga, che a fine stagione farà nuovamente ritorno al Chelsea. Ai dirigenti nerazzurri non è piaciuta la stagione di Big Rom, tartassata da continui guai fisici. Dall’altro lato, i Blues sarebbero pronti a scartare nuovamente l’attaccante del Belgio. Non rientra nei parametri tattici di Graham Potter. Dunque, per fare cassa il Chelsea potrebbe metterlo in vendita a costi contenutissimi rispetto ai 97 milioni sterline spesi nell’agosto del 2021 per riportarlo a Londra. Si parla di una cifra addirittura intorno ai 30 milioni di sterline. Non è da scartare l’ipotesi Arabia Saudita. In Medio Oriente potrebbe rilanciarsi, campionato in cui sta militando anche Cristiano Ronaldo.