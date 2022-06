Lukaku-Inter, Chelsea pronto ad abbassare le pretese? Le condizioni − SM

La pista Lukaku-Inter rimane ancora calda. I nerazzurri credono nel clamoroso ritorno dell’attaccante belga a Milano. Intanto, il Chelsea è pronto ad abbassare le sue pretese

AGGIORNAMENTI − Occhio alla possibile svolta nell’affare Lukaku. Il belga spinge per il ritorno all’Inter con il rapporto al Chelsea decisamente ai ferri corti. Si è parlato dell’apertura al prestito da parte del club inglese, il quale sembra disposto ad abbassare le iniziali pretese sui 25 milioni di euro. Come riporta Sport Mediaset, da Londra arrivano nuovi aggiornamenti sull’operazione. Il Chelsea, infatti, è disposto anche ad accettare una cifra vicino ai 15 milioni di euro. Non è da escludere però l’inserimento di qualche contropartita dell’Inter. A Tuchel piacciono gli olandesi Dumfries e de Vrij.