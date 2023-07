Lukaku, l’Inter cambia approccio col Chelsea: ecco la nuova formula

Lukaku continua a pensare solo all’Inter, ma secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, lui e il Chelsea non potranno aspettare per sempre. Il club nerazzurro cambia la formula per convincere gli inglesi a cedere l’attaccante belga.

NUOVA FORMULA – Romelu Lukaku resta la priorità in attacco per l’Inter e viceversa. Il belga lo ha ribadito in più riprese alla dirigenza del Chelsea, che intanto ha già rifiutato la prima offerta di prestito dei nerazzurri. Fabrizio Romano su YouTube fa il punto della situazione: «Si discuterà di un prestito con opzione d’acquisto, potrebbe essere un obbligo, ma l’Inter vuole pagare circa 30 milioni in più anni e non in una o due soluzioni. Affare che va a rilento, ma la priorità per Lukaku rimane l’Inter, ma non potrà aspettare per sempre».