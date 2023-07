Lukaku all’Inter con i ‘bonus europei’: le cifre per il riscatto − CdS

Romelu Lukaku e l’Inter vorrebbero presto riabbracciarsi. Ma servirà prima la cessione di Onana (vedi articolo). Intanto, da Viale della Liberazione si pensa al piano per convincere il Chelsea

IL PIANO − Una volta venduto Onana, avanti tutta per Lukaku. È questo il piano dell’Inter, che è intenzionata a riportare nuovamente a casa Big Rom. Esigenza dichiarata di Simone Inzaghi. Il Chelsea, dopo aver rifiutato un altro prestito secco, può aprirsi al prestito con diritto di riscatto. Questo permetterà ai Blues di poter cedere definitivamente tra un anno l’attaccante belga. I bonus saranno un’arma da poter utilizzare per l’Inter. In particolare quelli legati alla nuova Champions League 2024/25, l’accesso al nuovo format infatti garantirà più introiti ai club, e al Mondiale per Club del 2025, la nuova super competizione made in USA, a cui l’Inter potrà partecipare arrivando almeno agli ottavi di finale della Champions 2023/24. Quanto alle cifre del riscatto: va Viale della Liberazione non si vorranno spingere oltre i 30 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno